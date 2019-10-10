ضبط 26 ألف مخالفة مرورية خلال يوم بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: شنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، حملات مرورية موسعة؛ لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات. وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 26 ألفا و388 مخالفة مرورية، و69 قضية بيئة، وتم فحص 112 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 9 منهم، مع ضبط 35 قضية مصنفات متنوعة، 281 دراجة نارية مخالفة، كما تم إعادة دراجتين. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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