استمرار أزمة سد النهضة.. لماذا تختلف مصر وأثيوبيا؟ (فيديوجرافيك)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
واصلت حكومة إثيوبيا تعنتها في ملف سد النهضة، واعتبرت وزارة المياه والري الإثيوبية (في بيان الأربعاء)، أن الاقتراح المصري الأخير حول تنظيم ملء سد النهضة ودخول وسيط دولي على خط المفاوضات يُمثّل "عبورًا للخط الأحمر".
يأتي ذلك وسط تأكيدات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تطلب التدخل الدولي؛ للوصول إلى طريقة توافقية، لحل تعثر مفاوضات سد النهضة مع الجانب الأثيوبي، بعد التشدد الذي أظهرته أديس أبابا خلال المفاوضات الأخيرة.
ويستعرض الخليج 365 في الفيديوجرافيك التالي تفاصيل أزمة سد النهضة:
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