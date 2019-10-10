عمرو موسى يتقلّد وسام "النجم القطبي الملكي" من السويد (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

سَلّم السفير السويدي لدى القاهرة يان تيسليف، نيابة عن ملك السويد كارل السادس عشر، عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، وسام النجم القطبي الملكي – برتبة قائد من الدرجة الأولى.

ويعد الوسام هو الأرفع من بين الأوسمة التي تمنح لغير السويديين، حيث قام بمنحه لأول مرة الملك فريدريك الأول في عام ١٧٤٨، تقديرًا للجهود التي تؤدي إلى تعزيز العلاقات الخارجية مع مملكة السويد.

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وقال عمرو موسى، في كلمته التي نشرها مكتبه الإعلامي اليوم الأربعاء، إن اسم السويد يتردد في كل منزل في مصر، خاصة منذ فاز نجيب محفوظ بجائزة نوبل للأدب عام ١٩٨٨، كما أصبح إسماً يتردد في بيوتات العالم بعد النجاح الفائق والنهاية المأسوية لفترة داج هامرشولد كسكرتير عام للأمم المتحدة لا يمكن نسيانه.

وأضاف: كانت السويد دائماً اسماً محترماً في الدوائر السياسية والدبلوماسية في مصر وبالتأكيد في المنطقة والعالم على اتساعه، واستمتعت بالعمل مع الكثير من الدبلوماسيين والسياسيين السويديين، ومنهم كارل بيلت، هانز بليكس، وأنا ليند.

وتابع: "لن ينسى العالم دور السويد المتفرد كدولة أوروپية تدشن سياسة للحياد، ليس فقط خلال الحرب العالمية الثانية، بل خاصة بعد انتهائها. أستطيع أن أقول أن المشهد العالمي في وقت الحرب الباردة كان مؤلفاً من كتلة غربية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، كتلة شرقية بقيادة الاتحاد السوڤييتي، وركن محايد بقيادة السويد وإلى حد ما يوغوسلاڤيا وحركة عدم الانحياز بقيادة الهند ومصر ويوغسلافيا وإندونيسيا وغانا".