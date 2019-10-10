أخبار مصر | حزب صوت الشعب يدين العدوان العسكري التركي على سوريا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حزب صوت الشعب يدين العدوان العسكري التركي على سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدان حزب صوت الشعب برئاسة المستشار أحمد حسين البراوي العدوان العسكري التركي السافر على دولة سوريا الشقيقة مؤكدا على أنه عمل إجرامي ودموي من أردوغان لتحقيق أهداف ومطامع شخصية دنيئة على جثث الأبرياء وهذا ليس جديدا ولا غريبا على من يأوي العناصر الإرهابية ويوفر لهم الملاذ الأمن.

وقال المستشار أحمد حسين البراوي في بيان للحزب: إن كل قيادات وأعضاء الحزب في محافظات مصر يساندون الشعب السوري ضد بلطجة رئيس تركيا الذي ضرب بعرض الحائط كل القوانين والتشريعات والأعراف الدولية.

وأضاف البراوي أن هذه الهجمة العسكرية الشرسة لها تبعات خطيرة ومقلقة على وحدة سوريا وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254 وانة حان الوقت ان يحاسب أردوغان كمجرم حرب ونتساءل أين منظمات حقوق الإنسان التي صدعتنا كذبا وزورا عن الحق في الحياة أمثال العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش ولا تفرغا فقط للهجوم على مصر وتصدير صورة غير حقيقية عن الأوضاع المستقرة في البلاد ولماذا تلتزم الصمت والتجاهل تجاة مايحدث لأهل سوريا.

أشار رئيس الحزب إلى أن بيان وزارة الخارجية المصرية جاء قويا وواضحا بأشد عبارات الشجب ضد العدوان التركي ووصفة بتهديد الأمن والسلم الدوليين يؤكد إن مصر راعي السلام في المنطقة والعالم كلة. قال البراوي إن حجج أردوغان بالتدخل العسكري في سوريا للتصدي للتنظيمات الإرهابية ادعاءات كاذبة تثبت انة مريض بالشيزوفيرنيا فهو يحتضن العناصر الإرهابية ويتحدث عن محاربتهم. حقا انها كوميديا سوداء.