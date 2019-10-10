أخبار مصر | بعد غلق صفحات "الخليج 365".. استشاري أمن معلومات يطالب بتفعيل قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد غلق صفحات "الخليج 365".. استشاري أمن معلومات يطالب بتفعيل قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصوير: عبير أحمد - ياسمين عليوة - مصطفى الديب

طالب المهندس وليد عبدالمقصود، استشاري أمن المعلومات، بتفعيل قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي ظهر في أغسطس ٢٠١٨، ويهدف إلى تجريم الخروج عن القانون من انتهاك خصوصية وسرقة بيانات أو اختراق مواقع إلكترونية وايميلات، موضحًا أن تطور الجريمة الإلكترونية يؤدي إرهاب إلكتروني.

كما طالب "عبدالمقصود"، خلال ندوة نظمتها "بوابة الخليج 365"، بوجود تعاون بين القانون المصري والقانون الدولي، لحماية مصر من الفوضى وعمليات التحريض من الخارج، وعلى سبيل المثال: دولة ألمانيا وهي أول دولة أوروبية تشرع قانون يسمى بقانون انفاد الشبكات ومعالجة المحتوى الغير قانوني، والذي يحمي الدولة من التعرض للفوضى أو التحريض حيث يعمل هذا القانون " في حالة نشر منصات التواصل الإجتماعي شائعات أو أخبار تضر بالأمن القومي بالمانيا، ففي حالة عدم حذف هذه المنصات لهذه الأخبار الكاذبة، فيكون من حق الدولة بمقاضاة وتغيرم الفيس بوك ب ٥٠ مليون يورو".

وتابع: مما يساعد مصر في مقاضاة فيس بوك مثلما تفعل ألمانيا، لذلك يجب إعلان حالة الطوارئ الإلكترونية من أجل التصدي للإرهاب الالكتروني.

وقالت المؤسسة في بيانها: شهد يوم الخميس الماضي حذف الصفحات الرئيسية والمتخصصة لبوابة الخليج 365 على موقع فيسبوك (الخليج 365 والفجر الرياضي والفجرالفني) إلى جانب الحسابات الشخصية لعدد كبير من موظفيها.

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وأصدرت غرفة الأخبار الرسمية لموقع التواصل الاجتماعي بيانًا صحفيًا أشار إلى "السلوك المزيف المنسق" هو السبب وراء ما حدث. ولم تنجح حتى الآن جهود التواصل من جانب الجريدة مع فريق الدعم الفني لموقع فيسبوك للتحقيق في المشكلة.

وصرح فيسبوك بأن أساس تحركاته هو أن الصفحات قد استخدمت للتلاعب وتضليل الآخرين وأنها كانت "تمثل منظمات إخبارية محلية مستقلة"، في حين أن "الخليج 365" هي في الواقع جريدة محلية مستقلة لا تهدف إلى التضليل ولكنها تعبر عن الموقف السياسي الحالي لها وللبلاد وتعمل "الخليج 365" وفقا لأعلى المعايير الصحفية العالمية، وترى بالتالي أن هذه الاتهامات غير صحيحة.

علاوة على ذلك، أشار البيان الصحفي الصادر عن فيسبوك إلى ما يلي: " عادةً ما يضع مديرو الصفحة ومسؤولو الحساب منشورات بشأن الأخبار المحلية والمواضيع السياسية بما في ذلك المحتوى الذي يدعم الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر، وينتقد قطر وإيران وتركيا، والحركة الانفصالية الجنوبية في اليمن.

على الرغم من أن الأشخاص الذين يقفون وراء هذا النشاط حاولوا إخفاء هويتهم، إلا أن تحقيقنا وجد روابط مع جريدة الخليج 365 المصرية".

ومن المثير للسخرية أن المحتوى الوحيد المذكور في البيان الصحفي من "الخليج 365" يغطي مهرجانًا سينمائيًا محليًا على عكس المحتوى السياسي المذكور في الصفحات الأخرى المحذوفة من قبل فيسبوك والتي ليست تابعة تمامًا لمؤسسة الخليج 365.

ولم تتضمن عملية التحقيق المزعومة التي قام بها فيسبوك أي نوع من التواصل مع مؤسسة الخليج 365. وعلى هذا النحو، تحتفظ الخليج 365 بحقها في الرد بكافة الأشكال القانونية على الاتهامات المذكورة أعلاه.