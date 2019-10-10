مصر | "فضحه فيس بوك".. ضبط بلطجي يهدد سائقى الأجرة بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "فضحه فيس بوك".. ضبط بلطجي يهدد سائقى الأجرة بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الاجهزة الأمنية القبض علي شخص لقيامه بتهديد سائقي سيارات الأجرة ومطالبتهم بدفع مبالغ مالية بالإسكندرية.

جاء ذلك فى إطار ما تم تداوله عبر شبكة التواصل الاجتماعى "فيس بوك" من مقطع فيديو يظهر فيه أحد الأشخاص ممسكًا بسلاح أبيض "مطواة" يقوم بتهديد سائقى سيارات الأجرة ومطالبتهم بدفع مبالغ مالية أمام مستشفى الحضرة الجامعى بدائرة قسم شرطة باب شرقى بمدينة الإسكندرية.

توصلت الأجهزة الأمنية المعنية إلى ذلك الشخص وتبين أنه (عاطل، سن 27، سبق اتهامه فى 19 قضية "سلاح أبيض، تشرد، أقراص مخدرة، ذخيرة، سرقة"، ومقيم بدائرة القسم، وقد تم ضبطه، وبحوزته سلاح أبيض "مطواة"، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة تفصيليًا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.