مصر | نشرة "حوداث الخليج 365".. النيابة توجه تهمتي السرقة وانتحال الصفة لمسجل ببولاق أبو العلا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة "حوداث الخليج 365".. النيابة توجه تهمتي السرقة وانتحال الصفة لمسجل ببولاق أبو العلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار.

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة موظف وعاطلان بالسجن المشدد 3 سنوات، بتهمة اشتراكهما بتزوير محررات ومستندات خاصة بأحد العقارات، بمنطقة المرج.

عاقبت المحكمة التأديبية العليا، ٦ كيميائيين، وكاتب بمصلحة الكيمياء، وأخصائي إداري، بعقوبة الإنذار لكل منهم، كما عاقبت مدير عام الإدارة العامة بمصلحة الكيمياء، ومدير إدارة الألياف القطنية بنفس المصلحة سابقًا، بغرامة تعادل ٥ أيام من الأجر، لاتهامهم بالخروج على مقتضي الواجب الوظيفي والظهور بشكل غير لائق، من خلال التحريض والتجمهر والصياح بهتافات وصوت مرتفع.

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أمرت نيابة بولاق أبو العلا الجزئية، بحبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة انتحال صفة رجل شرطة وسرقة طالب، وطالبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة والوقوف على نشاط المتهم الإجرامي.

فتحت نيابة مصر القديمة، التحقيق في واقعة اغتصاب طفل على يد عاطل أجبره على خلع ملابسه وممارسة الرذيلة معه تحت تهديد السلاح أثناء ذهابه إلى المدرسة، وطالبت النيابة بعرض الطفل على الطفل الطب الشرعي وإرسال تقرير مفصل عن حالته.

كشفت تحقيقات النيابة، عن تفاصيل جديدة في واقعة انتحار فتاة من الدور الخامس بمنطقة الدقي، حيث تبين أنها تدعى "دنيا" وتبلغ من العمر 19 عامًا، وأنها كانت تعيش مع والدها بعد انفصاله عن والدتها منذ سنوات، وأختها كانت تعيش مع والدتها، وكانت تزوجت الأم بعد انفصالها من شخص آخر وانفصلت عنه.

قلبه البسيط كان دائمًا يشعر بعدم الأمان، تحول يومه من الاستقرار للوحدة، "الدكتور صفوت" الذي جاء للقاهرة بعد قضاء عشرات السنوات بدولة السعودية بجانب زوجته وأولاده الاثنين الذي يحبهم ويداعبهم دائمًا، وينقل لهم خبراته لكي يصبحوا مثله.