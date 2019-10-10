مصر | بعد حصوله على 25 ألف جنيه.. ضبط نصاب الوحدات السكنية بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد حصوله على 25 ألف جنيه.. ضبط نصاب الوحدات السكنية بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قبضت مباحث الأموال العامة، بالقاهرة، عاطل، نصب علي عدد من المواطنين قاموا بالتقديم ضمن وحدات الإسكان الاجتماعي ولم يحالفهم الحظ.

حيث تبلغ الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد الأشخاص مصري الجنسية يعمل خارج البلاد، ومقيم بالقاهرة، بتعرضه لواقعة احتيال والاستيلاء علي أمواله من قبل أحد الأشخاص انتحل صفة موظف بوزارة الإسكان، وأوهمه بقدرته علي تخصيص وحدة سكنية تابعة لمشروع الإسكان الاجتماعي التي تقوم بطرحها وتنفيذها وزارة الإسكان علي خلاف الحقيقة.

من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات أكدت جهود فريق البحث بإدارة مكافحة التزييف والتزوير أن وراء ارتكاب الواقعة، عاطل، مواليد 1986، ومقيم بمحافظة المنيا، سبق اتهامه في 7 قضايا "تزوير، تبديد، استيلاء، نصب، سرقة متنوعة" ومطلوب التنفيذ عليه في 3 قضايا "ضرب، استيلاء " ومحكوم عليه بالحبس لمدة سنتان وستة أشهر.

حيث استغل المذكور سابقة عمله بإحدي الشركات المتعاقدة مع وزارة الإسكان والتي تتولي الاستعلام عن الأشخاص المتقدمين لقرعة الإسكان، واستولي علي كشوف مدون بها بيانات المواطنين السابق تقدمهم لقرعة وزارة الإسكان ولم يحالفهم التوفيق بوحدات سكنية، وقام بمعاودة الاتصال بهم مُدعياً كونه موظف بوزارة الإسكان وأنهم قد فازوا بوحدات سكنية، طالبا منهم مبالغ مالية بزعم إيداعها بأحد البنوك كمقدم لتلك الوحدات، واستولي عليها بعد أن قدم لهم إيصالات إيداع وخطابات تخصيص منسوب صدورها لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية "مزورة" وعقب الاستيلاء علي أموالهم تحت ذلك الزعم، قام بغلق هواتفه المحمولة بغرض مراوغة ضحاياه والهروب من ملاحقتهم.

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عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وعثر بحوزته علي ما يلى، (2) خاتم كاوتشوك أحدهما لشعار الدولة وتقرأ بصمته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والثاني أكلاشيه تقرأ بصمته وحدة الإسكان الاجتماعى، مجموعة من قرارات تخصيص واستلام وحدات سكنية - بعضها خالي البيانات – منسوب صدورها لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وممهورة ببصمات أختام شعار الدولة المقلد "المضبوط بحوزة المتهم"، مجموعة من قرارات تسليم وحدات سكنية تابعة للمشروع القومي للإسكان - بعضها خالي البيانات – منسوب صدورها إلي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وممهورة ببصمات أختام شعار الدولة المقلد.

بالإضافة إلي مجموعة من الكشوف الخاصة بضحاياه مثبت بها (الاسم - الإقامة - رقم التليفون)، مجموعة من الخطابات المنسوب صدورها لوزارة الإسكان "المرافق والمجتمعات العمرانية" موجهة إلي أحد البنوك تتضمن الموافقة علي تخصيص وحدة سكنية لشخص، وأنه يتطلب منه سداد مبالغ مالية، مجموعة من إيصالات الإيداع النقدية المنسوبة لأحد البنوك "مزورة بالكامل"، مجموعة من طلبات التقديم للحصول علي وحدات سكنية منسوبة إلي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعضها خالي البيانات.

بالإضافة إلي مجموعة من الكشوف المدون بها بيانات العديد من الأشخاص السابق التقدم لهم بقرعة الإسكان، مجموعة من الخرائط والرسوم الهندسية يستخدمها المتهم في إيهام ضحاياه، مجموعة من المستندات الخاصة بالمجني عليهم عبارة عن صور ضوئية لــ "بطاقة الرقم القومي – شهادات الميلاد – شهادات التخرج"، 4 شرائح هواتف محمولة، هاتف محمول بفحصه فنياً تبين قيام المتهم بإنشاء شركة وهمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" للمقاولات والإسكان والتعمير قام من خلالها باستقطاب العديد من ضحاياه - العديد من الملفات مدون بها بيانات المتقدمين بقرعة الإسكان - محادثات متبادلة بينه وبين ضحاياه علي برنامج "واتس اب" تؤكد نشاطه).

كما أمكن التوصل إلي عدد 7 من المجني عليهم، وبسؤالهم قرروا قيامه بالاحتيال عليهم والاستيلاء منهم علي مبلغ 25 ألف جنيه من كل منهم بزعم توفير وحدات سكنية لهم.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة علي النحو المشار إليه، وتم تكليف إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بمتابعة وملاحقة أموال وممتلكات المتهم المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى، مع اتخاذ الإجراءات القانونية.