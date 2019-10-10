مصر | اصطدام أتوبيس نقل بالسور الحديدي أعلى الطريق الدائري بالقرب من حي الهرم

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اصطدم مساء اليوم الأربعاء، أتوبيس نقل، بالسور الحديدي أعلى الطريق الدائري، بالقرب من حي الهرم، مما أسفر عن مصرع قائده متأثرا بإصابته، وظهرت كثافات مرورية بالطريق، إثر وقوع الحادث، وتم الدفع برجال الإدارة العامة لمرور الجيزة، لسحب الكثافات المرورية والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى بالطريق، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري أعلى الطريق الدائري، بالقرب من حي الهرم، وظهور كثافات مرورية بالطريق.

وعلى الفور تم الدفع برجال الإدارة العامة لمرور الجيزة، وبالإنتقال والفحص والمعاينة، تبين أنه حال سير أتوبيس نقل أعلى الطريق الدائري، بالقرب من حي الهرم، اختلت عجلة القيادة بيد قائده، مما أسفر عن اصطدامه بالسور الحديدي، وتبين أن الاتوبيس كان خالي من الركاب، ونتج الحادث عن مصرع قائد الأتوبيس، وتم الاستعانة بأوناش المرور لرفع حطام الحادث، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وانتشر رجال المرور أعلى الطريق الدائري لسحب الكثافات المرورية والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.