شكرا لقرائتكم خبر عن دحلان يدين الغزو التركي لسوريا: نستبشر بدعوة مصر العاجلة لعقد اجتماع عربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدان القيادي في حركة فتح والنائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، محمد دحلان، بأشد العبارات الغزو العسكري التركي لأراضي الشقيقة سوريا بحجج واهية سقيمة، تفضح أطماع نظام أردوغان لاقتطاع أجزاء من سوريا، واصفاً قطعانه الغازية بالجيش (المحمدي)، وكأنها جحافل تحرر أرضاً إسلامية أو موجهة لتحرير القدس.

Advertisements

وقال دحلان خلال تدوينةٍ له على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن هذا الغزو التركي حلقة في سلسلة طويلة إلى جانب الاعتداءات المتكررة على سوريا والعراق ومحاولات التدخل السافر في الشؤون الداخلية لدول عربية عدة وخاصة الشقيقة مصر.

واستبشر النائب دحلان خيراً بالدعوة المصرية العاجلة لعقد اجتماع وزاري عربي طارئ السبت المقبل.

وتمنى دحلان أن يرتقي الموقف العربي إلى مستوى هذا التحدي الخطير، وبما يؤمن وقف الغزو والحفاظ على وحدة وسلامة واستقلال سوريا، وضمان عودتها إلى مقعدها في جامعة الدول العربية، ليتولى بيت العرب رعاية الحوار السوري بما في ذلك أعمال لجنة صياغة الدستور السوري الجديد.