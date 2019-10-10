شكرا لقرائتكم خبر عن بدء إقامة «محطة الضبعة» في النصف الثاني من 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أمس، يرافقه نظيره الروسى، فعاليات المعرض والمنتدى التجارى للأسبوع الصناعى الكبير بمشاركة أكثر من 110 من الشـركات الصناعية الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل 7 دول هي: روسـيا ومصر وألمانيا وفرنسا والصين والهند وبيلاروسيا لعرض أحدث منتجاتها وابتكاراتها الصناعية في مجالات صناعة الآلات والمعدات، والتقنيات الزراعية، وميكنة الإنتاج، ومعدات الطاقة، والبترول والغاز.

وقال نصار إن الأسبوع الصناعى الكبير يعد أحد أهم المعارض المتخصصة في مجال الصناعات الهندسية، ويمثل منصة متميزة للقاء كبريات الشركات الدولية لاستعراض فرص الاستثمار والتصنيع في إفريقيا وتبادل الخبرات المحلية والدولية ونقل التكنولوجيا بين الشركات المصرية والدولية.

وأضاف نصار أن المعرض جاء في توقيت هام للجانبين حيث يقام بالتزامن مع انعقاد الدورة الـ12 للجنة التجارية المشتركة والجولة الثالثة لمفاوضات إنشاء منطقة التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الأوراسى، مشدداً على دور المعرض في تعزيز التعاون الصناعى والإستثمارى المشترك ونقل التكنولوجيات المتطورة للصناعة المصرية، لافتاً إلى الدور المحورى لحكومتى البلدين في دعم مشروعات ريادة الأعمال من خلال توفير ببيئة تنافسية وشفافة لتلك المشروعات.

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وقال الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة محطات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، إنه سيتم بدء أعمال الإنشاءات في محطة الضبعة النووية خلال النصف الثانى من ٢٠٢٠، مشيراً في تصريحات خلال جولته في المعرض إلى أنه من المخطط الانتهاء من أعمال الإنشاءات خلال 5 سنوات ونصف السنة وبعدها تبدأ مرحلة الاختبارات على أن تبدأ أعمال التشغيل التجارى خلال ٢٠٢٦، لافتاً إلى أن الهيئة لديها برنامج متكامل لتأهيل الكوادر البشرية المصرية لأعمال المحطة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والجانب الروسى.

على صعيد متصل عقد محمد زكى السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، اجتماعاً مع سيرجى كاتيرين، رئيس اتحاد غرف تجارة والصناعة الروسى والوفد المرافق له على هامش المعرض، حيث تم بحث آفاق وآليات توثيق العلاقات بين المؤسستين الكبريين والدولتين الصديقتين في مجالات الصناعة والاستثمار.

وقال السويدى إن اللقاء تناول بحث سبل التعاون المستقبلى في العديد من المجالات خصوصاً الصناعات الصغيرة والمتوسطة وذلك في ضوء اهتمام الدولة بدفع عجلة التنمية مع التركيز على الصناعة وتعميق التصنيع المحلى ورفع تنافسيته بهدف جذب استثمارات جديدة والتوسع في القائم منها وكذلك فتح أسواق تصديرية جديدة في كلا البلدين، وكذلك الدور الذي يمكن لمصر أن تلعبه في الوصول إلى أسواق القارة الإفريقية.

وأضاف السويدى أنه تم الاتفاق مع الجانب الروسى على التنسيق لزيارة رسمية في القريب العاجل لوفد مصرى من رجال الصناعة والأعمال للتعرف على الفرص والمجالات المتاحة للتعاون لتوطيد العلاقات المتميزة بين البلدين بما يحقق مصالحهما، وزيادة معدلات النمو الاقتصادى لهما مع التركيز على دفع التعاون بين رواد الأعمال.