شكرا لقرائتكم خبر عن حملة نبيل القروى: قلب تونس سيطلب تأجيل جولة انتخابات الرئاسة أسبوعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها، أن المتحدث باسم حملة نبيل القروى، قال إن حزب قلب تونس سيطلب تأجيل الجولة الثانية من الانتخابات لمدة أسبوع.

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