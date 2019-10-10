شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب السبت بالقاهرة لبحث عدوان تركيا على سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، فى خبر عاجل لها، عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب السبت المقبل بالقاهرة بناء على طلب مصر لبحث العدوان التركى. وأعلن أردوغان بدء العدوان التركى بتنفيذ العمليات العسكرية على شمال شرق سوريا، بينما أكد مسئول أمنى تركى أن العملية التركية فى سوريا بدأت بضربات جوية وستدعمها نيران المدفعية. وأفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية، أن تركيا بدأت "عدوانا" على منطقة رأس العين، مؤكدة أن قصفا جويا ومدفعيا مكثفا على المنطقة أدى لحركة نزوح كبيرة للأهالي. Advertisements فيما أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، أن الطائرات الحربية التركية تشن ضربات جوية فى الشمال السورى.

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