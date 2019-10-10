شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: نتواصل يوميًا مع المحافظين لمتابعة سير العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وزارة التنمية المحلية، عن أن الوزارة تعمل حاليًا على إنشاء منظومة الفيديو كونفرانس، بالإضافة إلى تحديث الجزء الخاص بميكنة المعلومات، وذلك لزيادة سرعة التواصل ومتابعة المشروعات التى يجرى تنفيذها.

وأكدت وزارة التنمية المحلية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنها تتواصل يوميًا مع ما لا يقل عن 12 محافظًا هاتفيًا، بالإضافة إلى أن هناك جروب واتس آب مشترك بينها وبين المحافظين لمتابعة سير العمل لحظيًا داخل كل محافظة.

وأشارت وزارة التنمية المحلية، إلى أن كل قسم أو إدارة في المحافظة يقابلها مثلها في الوزارة وبها مسئولون يتواصلون معا على مدار الساعة.

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وكانت وزارة التنمية المحلية، قد كشفت عن ملامح مشروع موازنة عام 2019 / 2020 والتي تمت الموافقة عليها من لجنتي الخطة والموازنة والإدارة المحلية بمجلس النواب، عن مبلغ إجمالي قدره 43,313 مليار جنيه وذلك لديوان عام الوزارة و27 محافظة وهيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية وهيئتي النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة .