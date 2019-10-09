شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يبحث العدوان التركي على سوريا مع نظيره العراقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا، من الرئيس العراقي برهم صالح.

وجرى خلال الاتصال التباحث، وتبادل وجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية في ضوء التطورات الأخيرة في سوريا، والعدوان التركي على سيادة وأراضي سوريا، الامر الذي يمثل تطور خطير يهدد الأمن والسلم الدوليين ويفاقم الأوضاع المتأزمة في المنطقة، ويؤثر على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية، وكذلك على مسار العملية السياسية بها وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وتم التوافق خلال الاتصال على استمرار المشاورات الثنائية بين الرئيس والرئيس العراقي لدعم العمل العربي للتصدي للخطوة التركية وللحفاظ على سلامة ووحدة سوريا.