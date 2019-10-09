شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية: لن نترك سوريا وحيدة أمام العدوان التركي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، إن هناك عددا من الدول أعلنت تأييدها لدعوة مصر إلى عقد اجتماع عاجل بالجامعة، لبحث العدوان التركي على سوريا، مشيرًا إلى أن الاجتماع سيعقد على مستوى وزراء الخارجية السبت المقبل.
وتابع زكي، خلال مداخلة هاتفية، الليلة: «متوقع أن تكون هناك إدانة ورفض جماعي للعدوان التركي على سوريا، لإيصال رسالة للعالم بأنه بالرغم من وجود موقف للبعض تجاه الوضع السياسي السوري، بالعرب سيتضامنون رفضا للاعتداء على السيادة السورية».
وأضاف: «تركيا استغلت الأوضاع في سوريا، واعتدت عليها بدون وجه حق»، معلقا «سوريا تنتمي إلى العالم العربي، والعالم لن يتركوها وحيدة بغض النظر عن أي اعتبارات سياسية».
واختتم: «تعقيد الأوضاع في سوريا أوصلنا إلى النقطة البائسة التي نحن عليها الآن».
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