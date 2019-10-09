شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الفقي: تركيا لديها تاريخ مليء بالتجاوزات على مدار العصور المختلفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي رئيس مكتبة الإسكندرية، إن تاريخ تركيا مليء بالتجاوزات تجاه جميع القومايت المحيطة بها على مدار العصور المختلفة.

وأضاف «الفقي» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم، الأربعاء، أن الموقف الأمريكي من الهجوم التركي على سوريا لايزال متأرجحًا.

وأوضح المفكر السياسي، رئيس مكتبة الإسكندرية، أنه فيما يتعلق بإيران، فإنها دولة «زئبقية» تستطيع التعامل مع الدول المحيطة بأوجه مختلفة عند اللزوم.