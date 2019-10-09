شكرا لقرائتكم خبر عن أحد المشاركين في حرب الاستنزاف: «فيلم الممر لمّ شمل المصريين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق اللواء الدكتور عاصم شمس الدين، أحد المحاربين القدامى الذين شاركوا في حرب الاستنزاف، على فيلم الممر، قائلًا: «قصة مليون جندي تحت السلاح في الحرب».

وأشاد «شمس الدين»، خلال حوار إعلامي، مساء الأربعاء، بـ فيلم الممر، قائلًا إن فيلم الممر عمل على رفع الروح المعنوية وإحياء الروح المعنوية للشعب المصري.

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وأضاف أحد المحاربين القدامى الذين شاركوا في حرب الاستنزاف، أن فيلم الممر لم شمل الشعب المصري، مثلما فعلت حرب الاستنزاف، موضحًا أن الشعب المصري صمم في حرب الاستنزاف عن عدم التفريط في شبر واحد من أرض مصر.

وأشار «شمس الدين» إلى أنه كانت هناك فجوة كبيرة بين التسليح المصري والتسليح الإسرائيلي، ومع ذلك انتصر الجيش المصري، لافتًا إلى أن الجيش المصري أرسل العديد من الرسائل للعدو الإسرائيلي، وهي: «مش هتقعد في مصر، وهتمشي».

وذكر أحد المحاربين القدامى الذين شاركوا في حرب الاستنزاف أن الشعب المصري شارك في كل شيء في الحرب، متابعًا: «كل بيت كان مقدم عسكري واتنين وتلاتة»، لافتًا إلى أن مصر كانت بالكامل في مسرح القتال.

وأوضح «شمس الدين» أن التكوين المصري للمواطن المصري في فترة الحرب كان مليئًا بالوطنية، وكانت راسخة بداخله، والمصريون جميعًا كانوا على قلب رجل واحد.