شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: نسعى إلى اتفاق عادل ومنصف لجميع الأطراف في أزمة «سد النهضة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وزير الخارجية، سامح شكري، إن مصر أعلنت موقفها بشكل واضح بعد تعثر مفاوضات سد النهضة التي عُقدت في العاصمة السودانية الخرطوم يومي 4 و5 أكتوبر الجاري، مشيرًا إلى سعي القاهرة في مختلف الاتجاهات للوصول لحل للأزمة القائمة بسبب إنشاء السد.

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وأضاف «شكري» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم، الأربعاء، أنه بعد ما قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتضمين موضوع سد النهضة في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، تحركنا على مختلف الأصعدة، وقمنا بعقد اجتماعات مع مختلف سفراء الدول الأوروبية والأفريقية والآسيوية، وغيرها، لشرح الموقف فيما يتعلق بأزمة «سد النهضة».

وأوضح وزير الخارجية أن مصر وفرت المستندات اللازمة المرتبطة بالمقترحات المقدمة خلال اجتماعها بسفراء الدولة، سواء من مصر أو الجانب الإثيوبي، والأوضاع التي تترتب عليها، كما تم تدعيم السفارات المصرية في الخارج بكافة الأوراق والمستندات لعرض الموقف.

وأشار «شكري» إلى أن مصر تسعى إلى الوصول لاتفاق عادل ومنصف لكافة لأطراف في أزمة «سد النهضة»، وأنه كان من الضروري وفقًا لاتفاق المبادئ، أن يراعي الجانب الإثيوبي عدم الإضرار بمصلحة مصر المائية جراء هذا المشروع.