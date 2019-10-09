شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط طن أسماك فاسدة داخل مطعم شهير في الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الإدارة العامة لمباحث التموين بغرب الدلتا، بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، الأربعاء، حملة مكبرة للتفتيش على مطاعم الأسماك بمنطقة ضباط الصف بحي الجمرك، للتأكد من صلاحية الأسماك للاستهلاك الآدمي.

Advertisements

وأسفرت الحملة، حسب بيان اليوم، عن ضبط نحو طن أسماك، أنواع مختلفة، منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل ثلاجات مطعم شهير.

وأوضحت سحر شعبان، رئيس حي الجمرك، أن صاحب المطعم المذكور حاول الهرب من أعضاء الحملة بإغلاقه، إلا أن الحملة أجبرته على إعادة فتح المطعم مرة أخرى لإتمام عملية التفتيش وفحص الأسماك.

وأضافت رئيس حي الجمرك أنه تم التحفظ على الأسماك المضبوطة داخل المطعم وتحرير محضر بالواقعة، لافتا إلى أن الحملة ضمت أعضاء من مديريتي الصحة والطب البيطري بالإسكندرية.

ضبط طن أسماك فاسدة بالإسكندرية

ضبط طن أسماك فاسدة بالإسكندرية