شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية: اجتماع طارئ لبحث العدوان التركي على سوريا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعت جامعة الدول العربية لعقد اجتماع طارئ في القاهرة السبت، لبحث العدوان التركي على سوريا.

Advertisements

وتوالت ردود الفعل الدولية الغاضبة على إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، صباح الأربعاء، بدء عملية «نبع السلام» العسكرية على الشمال السوري، للقضاء على التواجد الكردي متمثلا في وحدات حماية الشعب الكردية، والتي جاءت بعد مصادقة البرلمان التركي على تمديد التفويض الممنوح للرئيس التركي بدفع الجيش للقيام بعمليات عسكرية خارج حدود البلاد.

وأدانت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم، بأشد العبارات العدوان التركي على الأراضي السورية، وتضمن البيان أن تلك الخطوة تُمثل اعتداءً صارخاً غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة استغلالاً للظروف التي تمر بها والتطورات الجارية، وبما يتنافى مع قواعد القانون الدولي.

وأكد البيان أن «مسؤولية المجتمع الدولي، ممثلاً في مجلس الأمن، في التصدي لهذا التطور بالغ الخطورة الذي يُهدد الأمن والسلم الدوليين، ووقف أي مساعٍ تهدف إلى احتلال أراضٍ سورية أو إجراء «هندسة ديمغرافية» لتعديل التركيبة السكانية في شمال سوريا.