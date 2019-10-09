ترامب يهدد أنقرة بدفع ثمن اقتصادي باهظ إذا كان الهجوم في سوريا "جائرا"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنقرة بدفع ثمن اقتصادي باهظ إذا كان الهجوم في سوريا "جائرا"، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية" في خبر عاجل منذ قليل.

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