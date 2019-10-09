شكرا لقرائتكم خبر عن "إكسترا نيوز" تخترق قنوات الإخوان فى تركيا وتكشف النقاب عن شبكة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخترقت قناة "إكسترا نيوز" قنوات الإخوان الإرهابية، وكشفت النقاب عن الهيكل الإدارى للقنوات الإخوانية فى تركيا، "مكملين والشرق الأوسط ووطن والشرق"، عن طريق اختراقها من الداخل وفضح علاقاتها، بأجهزة المخابرات التركية والقطرية التى تدفع لها بسخاء من أجل إشاعة الفوضى.

وأوضحت، أن الشبكة العنكبوتية المسئولة عن إدارة هذه القنوات يتزعمها أيمن عبد العزيز نور رئيس مجلس إدارة الشرق، ويتولى إدارتها شخص يدعى أحمد عبده، وأخر يدعى مسعد البربرى يتولى إدارة المحتوى التحريرى، أما المذيع أحمد محود السيد عطوان يتولى مسئولية البرامج يساعده فى ذلك عماد البحيرى، وعمر الشال مدير السوشيال ميديا.

وذكرت أن عادل محمد الأنصارى المدير العام لقناة وطن، ويتولى مجلس إدارتها أحمد إمام، مسئول اللجنة الإعلامية للإخوان فى الخارج، كما يتولى نور حافظ مسئولية المذيعين، أما جزء البرامج فيتولاه مسعد الحوفى، ويشرف فى قناة وطن على الجزء الخاص بالسوشيال ميديا مذيع فى قناة تى أر تى التركية يدعى حمزة الشربجى.

أما الهيكل الإدارى لقناة الشرق الأوسط والتى تديرها دعاء محمد حسن المذيعة بقناة الشرق مديرة قناة الشرق الأوسط تلك القناة التى يتولى فيها خالد نجل القيادى الإخوانى جمال حشمت مسئولية الإدارة الفنية، أما الجانب البرامجى يتولاه شخص يدعى حسام الغمرى.

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أما عزام التميمى فهو رئيس مجلس إدارة قناة مكملين والذى يعاونه شخص فلسطينى يدعى أبو عامر يتولى منصب نائب رئيس مجلس الإدارة ويتولى الجزء التحريرى فيها شخص يدعى عمرو توفيق شحاته.