شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: مصر تقع فى أكثر مناطق العالم جفاف وندرة للمياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الإسكان، أن خطة ترشيد المياه لا تتوقف على مؤسسات الدولة فقط، وتتطلب وعى المواطنين بكل "نقطة مياه"، مضيفًا: "إذا كنا نهتم بمصدر الطاقة، فنقطة المياه أهم بكثير لأنها مورد بيروح مبيرجعش".

وقال وزير الإسكان، خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على شاشة "الحياة"، إن مصر تقع في أكثر المناطق ندرة مياه وجفاف في العالم، موضحًا : "مصر عبارة عن واحة كبيرة وسط الصحراء، لكن البئر المتمثل في نهر النيل أفقى وليس رأسى، ولذا لا بد من ترشيد استهلاك المياه ووعى كبير في استخدامها.. وعلينا أن نقدر قيمة نقطة المياه".

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وذكر أن مصر دخلت الفقر المائى منذ 4 سنوات، وهذا الأمر يتطلب إدارة جيدة لاستخدام المياه من خلال الدولة والمواطنين، مؤكدًا :"نشتغل على كل الاصعدة للحفاظ على حقوق مصر في المياه، والإسكان تعمل خطط لزيادة مصادر المياه، ونطالب النواب بالتواجد وزيادة الوعى في القواعد الشعبية".