شكرا لقرائتكم خبر عن المتقدمون لمسابقة الـ120 ألف مُعلم.. 9 معلومات للحصول على شهادة المعلم ICDL والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، التعاقد مع 120 ألف معلم لسد العجز فى المدارس، ويفتح باب التقدم غدا الأربعاء، وأكدت الوزارة أن حصول الخريج على شهادة المعلم المعروفة بـ ICDL ، شرط أساسى للتقدم للمسابقة. ويقدم ”الخليج 365” فى 9 خطوات آلية وطرق الحصول على شهادة المعلم المعروفة بـ ICDL: 1-الدخول على موقع icdl teacher". 2- اختيار المحافظة التى ترغب فى التدريب فيها. 3- اختيار اقرب مركز تابعة للمحافظة والموقع الذى سيمنحك الشهادة. 4- الدورة التدريبية تستغرق قرابة الشهر ثم يتم بعدها الحصول على شهادة المعلم. Advertisements 5- يؤدى الممتحن خلالها خلال الدورة قرابة 8 برامج تدريبية. 6-الحصول على شهادة المعلم لن تعتمد الا إذا تم الحصول عليها من مصدرها الرئيسى والجهة الرسمية التى تم التنسيق بينها وبين الوزارة. 7- شهادة المعلم شرطا للتقدم لمسابقة التعاقدات التى أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وتشمل 120 ألف متعاقد. 8- أبرز البرامج التى يحصل عليها المتدرب هى " اساسيات كمبيوتر وأمن المعلومات أساسيات الكمبيوتر وأساسيات الإنترنت ومعالجة النصوص وجداول البيانات والعروض التقديمية والمشاركة عبر الإنترنت، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات فى التعليم وأمن المعلومات للمعلم، والطباعة وإدخال البيانات. 9- سعر الدورة تتراوح ما بين 500 حتى 1000 جنيه.



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