شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تنقى الوزارة من الإخوان: لن نظلم أحدًا ونختار المعلمين على الفرازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الدكتور محمد عمر، نائب وزير التعليم، على إقالة 1070 معلم منتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، قائلًا إن وزارة التربية والتعليم تتعامل مع طلاب ويجب أن يكون المعلم قدوة حسنة للطالب؛ وألا يكون تابعًا لأي انتماءات فكرية؛ لأن المعلم يكون وجدان وفكر ومعارف الطفل.

وأشار "عمر"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء، إلى أنهم يطبقون بعض الآليات مع الأجهزة المعنية مع مراجعة الأحكام ومتابعة القضايا الموجودة حتى لا يظلمون أحد.

وتابع نائب وزير التعليم: "حق الناس علينا إننا ما نظلمش حد، لأن ممكن حد يتبلى على حد، ولكن مش هناخد حد كبش فدا ونفصله".

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وأوضح "عمر"، أن التنقية مستمرة والرصد مستمر لمعلمي الإخوان المنتشرين في المدارس، مؤكدًا أن الفصل سيكون بموجب القانون وليس كيديًا، معلقًا: "مصر دولة قانون، ولن يكون هناك كبش فداء، ولن نظلم أحدًا".

واستكمل نائب وزير التعليم: "نستعيض بالعناصر الجديدة عن المعلمين المفصولين"، مؤكدًا: "نختار المعلمين الجدد على الفرازة".