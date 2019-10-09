البابا تواضروس يصل باريس ويصلى صلاة الشكر بكنيسة السيدة العذراء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صلى قداسة البابا تواضروس الثانى، صلاة الشكر لدى وصوله كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة رافائيل بمنطقة درافي بباريس (مقر إيبارشية باريس وشمال فرنسا) ثم ألقى كلمة قصيرة على الحضور. تأتى زيارة قداسة البابا لإيبارشية باريس وشمال فرنسا في بداية جولة رعوية جديدة التي بدأها اليوم والتي من المقرر أن تشمل عددًا من إيبارشيات الكرازة المرقسية بأوروبا.

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