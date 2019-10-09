محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
علق رجل الأعمال البارز، نجيب ساويرس، على العدوان التركي على شمال سوريا الذي انطلق اليوم الأربعاء.
وكتب ساويرس قائلا: "اطردوا سفير تركيا من مصر ...إحتلال سوريا تحت أي مسمى مرفوض!".
وأكدت وزارة الدفاع التركية مساء اليوم الأربعاء على تويتر بدء الهجوم البري ضمن عدوانها على شمال سوريا، بعد قيام سلاح الجو بشن غارات على مواقع الأكراد.
كانت هذه تفاصيل خبر ساويرس تعليقا على العدوان التركي: "احتلال سوريا تحت أي مسمى مرفوض" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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