مدبولي يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعي.. غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات: يرأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، غدا، اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقر المجلس. ومن المقرر أن يناقش المجلس عددا من الملفات الاجتماعية والاقتصادية وتوافر السلع الغذائية بأسعار كما يناقش جذب المزيد من الاستثمارات، ويعقب ذلك مؤتمر صحفى بحضور رئيس الوزراء لإطلاق البوابة الإلكترونية لحجز الأراضى الصناعية.

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