"الطيران" تعلن انطلاق برنامج الرعاية الطبية الجديد للعاملين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:

أعلنت وزارة الطيران المدني، انطلاق برنامج الرعاية الصحية لكافة العاملين وأصحاب المعاشات التابعين لقطاع الطيران المدني، والذي تشرف عليه شركة سياف في إطار اهتمام الوزارة بكافة الجوانب الاجتماعية والصحية للعاملين.

وبحسب بيان اليوم الأربعاء، يهدف البرنامج الجديد إلى تقديم خدمة مميزة ومتكاملة بما يكفل حياة صحية كريمة لأبناء قطاع الطيران المدنى حيث تتيح هذه المنظومة لجميع العاملين وأصحاب المعاشات تلقى الخدمة العلاجية بمستوى عالى ومميز في أهم المستشفيات ومراكز الخدمة الطبية في العديد من محافظات الجمهورية بجانب مستشفى مصر للطيران دون تحمل أى أعباء أو التزامات مالية.

وتتيح هذه المنظومة الحرية للمستفيد في اختيار المستشفى أو الجهة الطبية التي يرغب في تلقي العلاج بها سواء مستشفى مصرللطيران أو غيرها.

وحرصت وزارة الطيران المدني على سرعة الانتهاء من إجراءات تفعيل المنظومة الطبية الجديدة، حيث بدأ تطبيق البرنامج فعليًا مع بداية شهر أكتوبر الجارى وقد بدأ تسليم العاملين بوزارة الطيران المدنى بطاقات عضوية الخدمة الجديدة.

ووجه الفريق يونس المصري وزير الطيران، شركة سياف، بتقديم أعلى خدمة طبية للعاملين وأصحاب المعاشات دون تحقيق أي ربحية.