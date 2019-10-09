محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: شن قطاع الأمن العام عدة حملات أمنية بمديريات الأمن أجهزة البحث الجنائي بوزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها كشفاً ومنعاً وضبط العناصر الإجرامية الخطرة والتشكيلات العصابية وكشف غموض الجرائم المجهولة. وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 7 تشكيلات عصابية ضمت 24 متهمًا ارتكبوا 33حادثا متنوعا. اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وتولت النيابة التحقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتكبوا 33 حادثا.. ضبط 7 تشكيلات عصابية خلال 24 ساعة بالمحافظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.