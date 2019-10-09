نشرة الحوادث المسائية.. إيداع جدة "جنة" بمستشفى العباسية وانتحار مسن في العجوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع والجرائم التي حدثت خلال الساعات الماضية، كما تشهد أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم (الخليج 365) فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

إيداع الجدة المتهمة بقتل الطفلة جنة مستشفى العباسية لبيان قواها العقلية

قررت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات المنصورة، إيداع الجدة المتهمة بتعذيب حفيدتها الطفلة "جنة" والتسبب في وفاتها بالدقهلية، وتعذيب شقيقتها "أماني" مستشفى الأمراض النفسية والعصبية بالعباسية، لبيان مدى سلامة قواها العقلية، وتحديد جلسة 1 ديسمبر لعرض التقرير الطبي على هيئة المحكمة.

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"GPS" يقود أمن القاهرة لضبط تشكيل عصابي لسرقة السيارات في القاهرة

قاد جهاز التتبع "GPS"الأجهزة الأمنية بالقاهرة، للقبض على عاطل، وميكانيكي سرقا ميني باص بمنطقة التبين.

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"راجل وست وقعوا من الكوبري".. 4 أيام بحث عن جثة شاب سقط بالنيل

كشف مصدر أمني تفاصيل جديدة، حول واقعة وفاة شاب وفتاه غرقًا في مياه النيل، بعدما اختل توازنها أثناء التقاطهما "صورة سيلفي"، سقط من فوق كوبري جامعة القاهرة.

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"أوفر دوس".. كشف لغز العثور على جثة شاب داخل حديقة بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، غموض واقعة العثور علي جثة شاب، داخل حديقة تتوسط عقارات سكنية بمنطقة سموحة، فيما تبين من التحقيقات وفاته آثر تعاطيه جرعة زائدة من مخدر الهيروين "أوفر دوس".

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سقوط 3 مسجلين انتحلوا صفة ضباط آداب لسرقة فيلا بالتجمع

ألقت رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، القبض على 3 مسجلين خطر انتحلوا صفة ضباط بمباحث الآداب لسرقة فيلا بالتجمع الخامس.

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تفاصيل اللحظة الأخيرة لعجوز انتحر في نهر النيل بالعجوزة

تباشر نيابة العجوزة، التحقيق في إلقاء عجوز نفسه من أعلى كوبري أكتوبر بنهر النيل في منطقة العجوزة، لمروره بحالة نفسية سيئة بعد وفاة زوجته.

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تأجيل إعادة محاكمة 37 متهمًا بقضية "فض اعتصام رابعة" لـ 4 نوفمبر

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بطرة، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 37 متهمًا في "فض اعتصام رابعة العدوية"، لجلسة 4 نوفمبر؛ لسماع الشهود.

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السجن سنة لمتهم في إعادة محاكمته بقضية "أحداث عنف طلعت حرب"

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، بالسجن سنة مع الشغل لمتهم في جلسة إعادة إجراءات محاكمته لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بالتظاهر في أحداث طلعت حرب التي وقعت في 22 يناير 2015.

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إخلاء سبيل 7 متهمين بإحياء رابطة "ألتراس أهلاوي"

أخلت نيابة أمن الدولة العليا، سبيل 7 من مشجعي النادي الأهلي، في التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة العامة في اتهامهما بمشاركة آخرين في إعادة إحياء رابطة ألتراس الأهلي.

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