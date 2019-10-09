محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت الأجهزة الأمنية شن الحملات الأمنية لمكافحة جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ. وأسفرت جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، خلال شهر سبتمبر الماضي في مجال مكافحة جرائم تهريب المعادن النفيسة عن ضبط (3) قضايا بمضبوطات بلغت (23 فص ألماس، 22 كيلو جرام مشغولات ذهبية، 81 كيلو جرام مشغولات فضية 60 جنيه ذهب). جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قبل تهريبها للخارج.. أمن المنافذ يضبط 22 كيلو ذهب و 23 "فص ألماس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.