محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: شنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، حملات مرورية موسعة؛ لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات. أسفرت الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط 5187 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 2090 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 192 مخالفة السير بدون ترخيص قيادة وتسيير، 10 دراجات نارية مخالفة، مخالفة "موقف عشوائي"، 21 مخالفة شروط الترخيص، 17 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للعرض على النيابة للتحقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 5 آلاف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.