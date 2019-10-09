خلال شهر سبتمبر.. ضبط 10 ملايين قطعة ألعاب نارية متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت الأجهزة الأمنية شن الحملات الأمنية لمكافحة جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ. وأسفرت الجهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، خلال شهر سبتمبر الماضي في مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية والأسلحة ومشتملاتها ضبط 24 قضية متنوعة، بمضبوطات بلغت 10,003,500 عشرة ملايين وثلاثة آلاف وخمسمائة قطعة ألعاب نارية "مختلفة الأحجام والأشكال" – 1900 طلقة رش - بندقية ضغط هواء – 6 منظار - 96 قطعة سلاح أبيض ). جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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