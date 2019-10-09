قيمتها 6 ملايين جنيه.. ضبط 39 قضية تهريب عملات أجنبية ومحلية خلال شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت الأجهزة الأمنية شن الحملات الأمنية لمكافحة جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ. وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، خلال شهر سبتمبر الماضي في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد عن ضبط 39 قضية تهريب عملات أجنبية ومحلية مختلفة، بلغ إجمالي المبالغ الأجنبية بما يعادلها بالجنيه المصري "2,587,919" اثنان مليون وخمسمائة وسبعة وثمانون ألفاً وتسعمائة وتسعة عشر جنيهاً، وبلغ إجمالي المضبوطة بالجنيه المصري "3,605,719" ثلاثة ملايين وستمائة وخمسة ألفاً وسبعمائة وتسعة عشر جنيهاً. جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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