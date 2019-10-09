أخبار مصر | بشرى سارة لأعضاء نقابة الإعلاميين.. 520 معمل تحاليل وأشعة ومراكز علاج طبيعي وأسنان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بشرى سارة لأعضاء نقابة الإعلاميين.. 520 معمل تحاليل وأشعة ومراكز علاج طبيعي وأسنان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور طارق سعدة رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلامين، عن حزمة من الخدمات التي تحرص النقابة على تقديمها للأعضاء.

وقال "سعدة" في بيان له، إن النقابة تعاقدت على الكثير من الخدمات، والتي جاءت كالتالي:

أولًا في مجال التحاليل الطبية:

• تم العاقد مع معمل المختبر على مستوى الجمهورية فى السابع وعشرون محافظة اى حوالى مائتى فرع للمختبر وبخصم يصل 65% ل 70% على جميع انواع التحاليل .. ويكون التعامل مع المعمل ببطاقة العضوية فقط دون خطاب تحويل من اى طبيب ودون دفع اى رسوم ماديه نظير الاشتراك الطبى او خلافه وذلك تيسيرا على الساده الزملاء فى الوقت والاجراءات والاعباء المالية.

وأكد أن النظام التعاقدي يشمل العضو والأبناء (الزوج / الزوجة) الأب والأم للعضو، وبنفس الخصم ونفس طريقة التعامل والإجراءات.

وكشف نقيب الإعلامين عن أن التعاقد سيشمل أيضًا استفادة الحاصلين على تصاريح مزاولة المهنة بنفس الخدمة ونفس الخصم ونفس الإجراءات.

• كما يشمل النظام العاقدي الموظفين الإداريين العاملين بالنقابة، وبنفس الصيغة التعاقدية السابقة.

كما تم التعاقد مع معامل رويال لاب، بنحو 120 فرع على مستوى جمهورية مصر العربية.

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• وبهذا يكون لدى النقابة 320 فرع، وجاري التعاقد مع البرج تحليل وأشعة 200 فرع على مستوى الجمهورية، ليصبح العدد 520 فرع.

وأشار "سعدة" إلى أن تعاقد النقابة مع عيادة النوران للأسنان، العنوان (3 ش مصطفى كامل – الدور الثانى – ميدان لاظوغلى وسط البلد محطة سعد زغلول)

تليفون: 01114809081 – 01208514055 .

بخصم 50% على الكشف للاعضاء وأسرهم (الزوج – الزوجة) أبناء وأب وأم للزوجيين

و خصم 25% على جميع خدمات العياده للعضو

وخصم 20% على الخدمات التجميليه للاعضاء واسرهم ( الزوج – الزوجه ) ابناء وأب وأم للزوجيين .

مضيفاان التعامل سيكون ببطاقة العضوية للاعضاء واسرهم او اصحاب تصاريح مزاولة المهنه او خطاب موجه من السيد / النقيب شخصياً .

اما في مجال العلاج الطبيعى

تم التعاقد مع مركز الدكتور اسماعيل ابراهيم الخشاب استاذ الامراض الروماتزمية والتأهيل الطبيعى واصابات العمود الفقرى وله اربع فروع بالقاهرة الكبرى

• ( وسط البلد – ش الجمهورية تقاطع حسن الاكبر عابدين –

ت 33909509 – 01004915596 )

• ( 410 ش الهرم اعلى بنك بلوم نصر الدين – ت 35702431 – 35704290 – 0100058781 )

• ( المهندسين 33 ش احمد عرابى عمارة الشبراوى امام عمر افندى الدور الاول شقه 5 – ت 33046333 – 01112512032 )

• ( المعادى – زهراء المعادى عمارة 3 بلوك 76 الشطر العاشر امام كارفور عمارة دهانات الجزيزة – ت 27469264 – 01111263344 )

وكشف عن خصم على الكشوفات والجلسات العلاجية 80% للاعضاء واسرهم ( الزوج – الزوجه ) ابناء وأب وأم للزوجيين .

كما يشمل التعاقد الحاصلين على تصاريح مزاولة المهنه .

وتابع سعدة تم التعاقد مع القرية الفرعونية بالجيزة ومقرها 3 ش البحر الاعظم ت 3568860 – 35718615 – 35718616 - 35718617 ) والتعاقد يشمل العضو والابناء والاب والام ( الزوج – الزوجه ) .

هذا وتستمر النقابة فى ابرام العقود فى كافة المجالات لتقديم الخدمات لكل الزملاء