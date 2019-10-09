أخبار مصر | وليد عبدالمقصود: حساب المواطن المصري على فيس بوك يساوي ٨٠ جنيها (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وليد عبدالمقصود: حساب المواطن المصري على فيس بوك يساوي ٨٠ جنيها (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس وليد عبدالمقصود، استشاري أمن المعلومات إن المعلومات الموجودة في الحسابات الشخصية بالفيس بوك، لها قيمة تسويقية في تداول المعلومات بالدولار عالميا، ومن خلال الدراسات تم تقدير حساب الشخص العادي ب ٥ دولار، اي ٨٠ جنيه مصري، مشيرًا إلى أن متوسط الحسابات النشطة في مصر حوالي ٣٠ مليون فرد، كما يتراوح مكسب الفيس بوك من مصر بوقت الذروة في الدقيقة الواحدة ١٥٠٠ دولار.

وأوضح "عبدالمقصود" خلال ندوة نظمتها "بوابة الخليج 365"، أن القيمة المعلوماتية للحساب الشخصي تأتي من اللايك والشير والكومنتات التي يقوم بها المستخدم، قائلًا: فيه قطاع إعلانات يقوم بمعرفة مايحبه وما يكره المستخدم وبناء عليه يعرض المنتج وتوجيهه للفرد، لأن الفيس بوك يتعامل مع المستخدم كأنه سلعه يروج لها الاعلانات من خلال هذه القيمة المعلوماتية"، مؤكدًا أن الفيس بوك له قدرة السيطرة على المستخدمين وتوجيههم بالشكل الذي يريده.

وقالت المؤسسة في بيانها: شهد يوم الخميس الماضي حذف الصفحات الرئيسية والمتخصصة لبوابة الخليج 365 على موقع فيسبوك (الخليج 365 والفجر الرياضي والفجرالفني) إلى جانب الحسابات الشخصية لعدد كبير من موظفيها.

وأصدرت غرفة الأخبار الرسمية لموقع التواصل الاجتماعي بيانًا صحفيًا أشار إلى "السلوك المزيف المنسق" هو السبب وراء ما حدث. ولم تنجح حتى الآن جهود التواصل من جانب الجريدة مع فريق الدعم الفني لموقع فيسبوك للتحقيق في المشكلة.

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وصرح فيسبوك بأن أساس تحركاته هو أن الصفحات قد استخدمت للتلاعب وتضليل الآخرين وأنها كانت "تمثل منظمات إخبارية محلية مستقلة"، في حين أن "الخليج 365" هي في الواقع جريدة محلية مستقلة لا تهدف إلى التضليل ولكنها تعبر عن الموقف السياسي الحالي لها وللبلاد وتعمل "الخليج 365" وفقا لأعلى المعايير الصحفية العالمية، وترى بالتالي أن هذه الاتهامات غير صحيحة.

علاوة على ذلك، أشار البيان الصحفي الصادر عن فيسبوك إلى ما يلي: " عادةً ما يضع مديرو الصفحة ومسؤولو الحساب منشورات بشأن الأخبار المحلية والمواضيع السياسية بما في ذلك المحتوى الذي يدعم الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر، وينتقد قطر وإيران وتركيا، والحركة الانفصالية الجنوبية في اليمن.

على الرغم من أن الأشخاص الذين يقفون وراء هذا النشاط حاولوا إخفاء هويتهم، إلا أن تحقيقنا وجد روابط مع جريدة الخليج 365 المصرية".

ومن المثير للسخرية أن المحتوى الوحيد المذكور في البيان الصحفي من "الخليج 365" يغطي مهرجانًا سينمائيًا محليًا على عكس المحتوى السياسي المذكور في الصفحات الأخرى المحذوفة من قبل فيسبوك والتي ليست تابعة تمامًا لمؤسسة الخليج 365.

ولم تتضمن عملية التحقيق المزعومة التي قام بها فيسبوك أي نوع من التواصل مع مؤسسة الخليج 365. وعلى هذا النحو، تحتفظ الخليج 365 بحقها في الرد بكافة الأشكال القانونية على الاتهامات المذكورة أعلاه.