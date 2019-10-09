أخبار مصر | توعية 5 آلاف طالب بأضرار الإدمان في أول 10 أيام من بدء الدراسة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توعية 5 آلاف طالب بأضرار الإدمان في أول 10 أيام من بدء الدراسة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل مقر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة الصندوق بجامعة القاهرة، طلاب كليات الجامعة مع بداية العام الدراسى الجديد لتوعيتهم بأضرار تعاطى المواد المخدرة والرد على استفسارات الطلاب فيما يتعلق بمشكلة الإدمان وكذلك شرح اليات عمل الخط الساخن "16023" وكيفية التواصل معهم من أجل الحصول على الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة.

ويتم التواصل مع الطلاب وتوعيتهم بمخاطر تعاطى المواد المخدرة، خاصة مخدر "الفودو والأستروكس" وتصحيح المعتقدات الخاطئة المرتبطة بثقافة تعاطى المخدرات، والرد على الإستفسارات حول طبيعة مرض الإدمان وطرق الوقاية والعلاج من خلال الخط الساخن "16023 " من خلال متخصصين لدى الصندوق.

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ومن ضمن أنشطة مقر الصندوق بجامعة القاهرة "بيت التطوع" هو التعلم باللعب من خلال "عجلة المعلومات" وهى عبارة عن دائرة تتضمن مجموعة معلومات عن الأفكار والمعتقدات المغلوطة حول المواد المخدرة من خلال طرح عدده اسئلة مثل "ما علاقة التدخين بتشوية جمال المرأة ؟.. وما علاقة المخدرات بضعف القدرة الجنسية عند الرجال ؟... وأيضا عن خطورة تعاطى مخدر الحشيش والبانجو والأضرار الناتجة عنه.. والمفاهيم غير الصحيحة بأن المخدرات تجعلك خفيف الظل وانها تزيد من التريكز.. أو تزيد من القوة البدنية وغيرها من المعتقدات الخاطئة من كون المخدرات تزيد الثقة بالنفس"، وعندما يقوم الطالب بلف عجلة المعلومات ووقوفها على إحدى هذه الاسئلة يقوم أحد المتخصصين برد على استفسارات وأسئلة الطلاب وعرض المعلومات بطرق علمية عن أضرار التدخين والتعاطى فى إطار برامج التوعية بأضرار الإدمان.

وقال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن _ مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى فى تصريحات اليوم، إن مقر الصندوق" بيت التطوع " بمقر جامعة القاهرة يواصل إستقبال طلاب الجامعة وتنفيذ برامج توعوية بأضرار تعاطى الإدمان بجانب نشر ثقافة الوعى بمخاطر المواد المخدرة وتصحيح للمفاهيم المغلوطة، كما سيتم تنظيم ندوات كبرى ومبادرات ميدانية امام كليات الجامعة المختلفة خلال الشهر الجارى وتوزيع المطبوعات حول كيفية الوقاية من التعاطى، لأفتا إلى أنه تم استقبال ما يقرب من 5 الاف طالب وطالبة من كليات الجامعة المختلفة فى أول 10 أيام من العام الدراسى الجديد،كما أعلن 500 طالب جدد عن رغبتهم فى التطوع لدى برامج الصندوق المختلفة، بالاضافة إلى وجود 29 ألف متطوع حاليا لدى الصندوق ويقومون بتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة المختلفة فى مجال التوعية بأضرار تعاطى المخدرات.

وجدير بالذكر أن غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعى، ورئيس مجلس ادارة صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى، كانت قد افتتحت أول مقر لمتطوعي صندوق مكافحة الادمان بالجامعات المصرية داخل جامعة القاهرة، كمقر دائم للصندوق ليكون منارة للوقاية وتوعية الشباب بجانب العمل على جذب مزيد من المتطوعين الشباب للإنضمام للتطوع والمشاركة الفاعلة في مواجهة المخدرات.