أخبار مصر | بندوة 'السينما والتنمية'.. عرض أفلام لوزارة التضامن (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بندوة 'السينما والتنمية'.. عرض أفلام لوزارة التضامن (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقيمت اليوم ندوة حول "السينما والتنمية"، على هامش مهرجان القاهرة السينمائي، وتم عرض عدد من أفلام وزارة التضامن الاجتماعي التي تم إنتاجها علي مدار العام الماضي.

وخلال الندوة عرض فيلم "الغالية" عن قصص كفاح الأمهات المثاليات وفيلم "فرصة تانية " عن جهود وزارة التضامن الاجتماعي في تطوير المؤسسة العقابية بالمرج كما تم عرض فيلم لأول مرة عن استراتيجية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة.

واختتم عرض الأفلام بفيلم حياة كريمة الذي يوثق مراحل انطلاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة وجهود مؤسسات المجتمع المدني في توفير حياة كريمة في القرى الأكثر احتياجًا٬ وبعد عرض الأفلام أقيمت جلسة نقاشية حضرها المخرج محمد ابوسيف والدكتور هاني لاشين والدكتورة غادة جبارة وتحدث فيها الدكتور محمد العقبي المستشار الرعلامي لوزارة التضامن الاجتماعي والذي شرح استراتيجية الوزارة في استخدام السينما في توثيق البرامج والمشروعات التنموية واهتمام وزيرة التضامن بأن يكون فن السينما أحد أدوات تحقيق التنمية.

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كما شارك المخرج مهند دياب استشاري التوثيق المرئي بالوزارة ومخرج الأفلام التي عرضت في الندوة والتي تحدث عن الدعم الكبير الذي يلقاه من الوزارة وتوفير كافة الإمكانيات لتحقيق رؤيته الفنية واستعرض مهند دياب كواليس صناعة أفلام الوزارة وأهم القصص الإنسانية التي تستعرضها الأفلام.

وشهدت الندوة إشادة واسعة بأفلام وزارة التضامن الاجتماعي وما تتضمنه من موضوعات وكذلك الجوانب الفنية في مستوى الأفلام.

الأفلام من إنتاج وزارة التضامن الاجتماعي وإخراج مهند دياب مستشار التوثيق المرئى بالوزارة،وتعد الأفلام تجربة سينمائية تسجيلية مختلفة؛ حيث تتناول الأفلام قصصا واقعية عن مختلف برامج الوزارة.

يذكر أن الوزارة استطاعت ان تحصد العديد من الجوائز من خلال مشاركتها فى مختلف المهرجان المحلية والدولية ومنها جائزة افضل فكرة بمهرجان دلهي السينمائي بالهند وجائزة افضل موضوع بمهرجان طنجه بالمغرب.