شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء لإطلاق بوابة حجز الأراضي الصناعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يرأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للمجلس الخميس. ويعقب الاجتماع مؤتمرا صحفيا بحضور رئيس الوزراء، لإطلاق البوابة الإلكترونية لحجز الأراضي الصناعية.

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