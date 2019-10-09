شكرا لقرائتكم خبر عن الإفراج عن مرشح الرئاسة التونسية نبيل القروى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت محكمة النقض التونسية اليوم، الأربعاء، بالإفراج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي بعد قبول النقض الذي قدمته هيئة الدفاع عنه.
وأوضح كمال بن مسعود، عضو هيئة الدفاع عن القروي، أن المحكمة قضت بقبول الطعن شكلا وأصلا، ونقض قرار دائرة الاتهام دون إحالة.
وكانت السلطات التونسية اعتقلت نبيل القروي في 23 أغسطس الماضي بعد صدور حكم بحبسه لاتهامه بالتهرب الضريبي وغسيل الأموال، فيما رفضت محكمة الاستئناف مؤخرا طلب الإفراج عنه.
وقد أسفرت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التونسية التي جرت في 15 سبتمبر الماضي عن تصدر قيس سعيد القائمة بعد حصوله على نسبة 18.4% من أصوات الناخبين، وتلاه نبيل القروي الذي تمكن من حصد 15.6% من أصوات الناخبين، ليتقرر خوض كلا المرشحين جولة إعادة.
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