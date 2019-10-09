شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين : سيكون هناك قرارات قوية عن اجتماع المجلس بمقر جريدة التحرير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين،إن اجتماع مجلس النقابة، اليوم، في مقر جريدة التحرير،يأتى للتضامن معهم و دفاعًا عن حقوقهم، وحرصًا منهم على استمرار العمل.
وأضاف رشوان فى تصريحات صحفية له على هامش الاجتماع ،أن هذا الاجتماع يأتى للتأكيد على كل أنواع التضامن، وليس معنويًا فقط، وأنه سيكون هناك قرارات قوية.
وتابع نقيب الصحفيين: "لا أخفي عليكم سرًا ما نقوم به من اتصالات الآن، لإعطاء فرصة أخيرة، وسيكون هناك قرارات، هذا الاجتماع غبر مسبوق في المجلس الحالي والمجالس السابقة، أن ينعقد بالكامل في مقر الجريدة، ولن نخرج إلا بقرارات تتناسب مع حقوقكم وواجب المجلس تجاهكم، ونتمنى أن يكون لدينا أخبار سعيدة".
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