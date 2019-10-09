شكرا لقرائتكم خبر عن نجيب ساويرس يطالب بقطيعة دبلوماسية مع تركيا بعد العدوان على سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب رجل الأعمال نجيب ساويرس، بقطيعة العلاقات الدبلوماسية مع تركيا عقب العدوان الذى شنته تركيا على مناطق عدة فى شمال شرق سوريا.

وعبر نجيب ساويرس عبر تويتر، عن استياءه من العدوان التركى على سوريا، مطالبا بضرورة قطيعة العلاقات الدبلوماسية مع تركيا مشيرا إلى أن العدوان على سوريا مرفوض تحت أى مسمى.



رجل الأعمال نجيب ساويرس

وكان أردوغان قد أعلن بدء العدوان التركى بتنفيذ العمليات العسكرية على شمال شرق سوريا، بينما أكد مسئول أمنى تركى أن العملية التركية فى سوريا بدأت بضربات جوية وستدعمها نيران المدفعية.

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وأفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية، أن تركيا بدأت "عدوانا" على منطقة رأس العين، مؤكدة أن قصفا جويا ومدفعيا مكثفا على المنطقة أدى لحركة نزوح كبيرة للأهالي فيما أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، أن الطائرات الحربية التركية تشن ضربات جوية فى الشمال السورى.