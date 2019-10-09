شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالغفار يتفق ونظيره الفلسطيني على زيادة المنح المقدمة للطلبة الفلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اتفق وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمود أبومويس، مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، خالد عبدالغفار، على زيادة عدد المنح الدراسية المقدمة للطلبة الفلسطينيين من 20 إلى 30 منحة، وتخصيص 10 منها في مجال الزراعة لطلبة غزة.

يأتي ذلك خلال اللقاء الذي جمع الوزيرين، الأربعاء، في القاهرة ضمن سلسلة لقاءات الوفد الوزاري الفلسطيني الذي يزور القاهرة حاليا، برئاسة رئيس الوزراء محمد أشتية، بغرض تعزيز وتطوير العلاقة مع الأشقاء المصريين.

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وبحث اللقاء مجالات التعاون المختلفة في قطاعات التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم التقني بين دولة فلسطين وجمهورية مصر العربية، إلى جانب الاتفاق على علاج مسألة التأخير في الحصول على الموافقة الأمنية، من خلال متابعة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفلسطينية لهذا المطلب مركزيا، والتأكيد على ضرورة تعبئة الاستمارة الخاصة على الموقع الإلكتروني لتسريع عملية الحصول على الموافقة الأمنية، وإعادة كافة وكامل إجراءات منح الدراسات العليا للوزارة.

واتفق الطرفان على تبادل الخبرات والتدريب لطواقم الاعتماد والجودة بين الوزارتين، وإرسال كل الأدبيات والسياسات والتشريعات الخاصة بالتعليم المهني والتقني عن طريق المستشار الثقافي في سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، بالإضافة إلى تزويد الجانب المصري للجانب الفلسطيني بنظام ترقيات أعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم ومعايير اعتماد المجلات العلمية، للاستفادة من تجربتهم بهذا الخصوص، فضلا عن تقديم الخبرة المصرية المتقدمة في مشروع هورايزون، وإجراء عملية تشبيك بين الجامعات المصرية والفلسطينية لتقديم مشاريع مشتركة ضمن مشاريع «إيراسموس».

وتطرق اللقاء كذلك إلى الشراكة والتعاون في المجالات البحثية والتقنية، وتحسين عمليات الاعتماد وضمان الجودة، ومسألة قبول طلبة فروع الثانوية المختلفة بالجامعات المصرية، والتبادل الطلابي بين مصر وفلسطين. وتم تزويد الجانب المصري بمسودة اتفاقية تعاون بهدف دراستها والتوقيع عليها من الطرفين بعد استكمال الإجراءات القانونية.