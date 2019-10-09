شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان عبد المعز: التأدب مع الله يُخرج الإنسان من البلاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله.

وأضاف عبدالمعز، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، المُذاع عبر فضائية «dmc»: من لا يسأل الله يغضب عليه، متابعا: «لابد من التأدب مع الله، لأن الله يحب الناس صاحبة الأخلاق العالية».

وواصل الداعية الإسلامي: «الأدب سلوك الأنبياء وشعار الأتقياء والمؤمنين وشيم الحكماء، والأدب مع الله في البلاء هو طريق النجاة، ومن تأدب مع الله في البلاء أخرجه منه بارتقاء، يُخرجك من البلاء زي الشعرة من العجين، بمنتهى الهدوء، وبيت الحمد في الجنة هو مكافأة الله للعبدالمؤدب».