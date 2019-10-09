شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كثافات مرورية وتباطؤ حركة السيارات أعلى 26 محور يوليو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت كثافات مرورية مرتفعة، مساء اليوم، أعلى محور 26 يوليو بأتجاه أكتوبر وميدان لبنان، وذلك في المنطقة, وذلك بسبب زيادة الأحمال، والتكدسات المرورية في الذروة المسائية، وعلى الفور كثفت الإدارة العامة للمرور من جهودها لسحب الكثافات وتنظيم حركة السير.
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بلاغا من الخدمات المعينة بتكدس حركة المركبات أعلى الطريق القادم من أكتوبر ومتجه إلى المحور والصحراوي، واستمرت الكثافات نسبيا أعلى محور 26 يوليو، وعلى الفور تم تكثيف الجهود والانتشار المروري لسحب الكثافات وتنظيم حركة السير.
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