شكرا لقرائتكم خبر عن #اردوغان_مجرم_حرب يتصدر "تويتر"..ومغردون: إرهابى وسفاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر هاشتاج " #اردوغان_مجرم_حرب" موقع التدوينات المصغرة "تويتر"، بالتزامن مع العدوان التركى على شمال شرق سوريا.

وشن رواد موقع التواصل الاجتماعى، هجوما لاذعا ضد أردوغان، حيث كتب أحد الحسابات "قردوجان ارهابي ولص وسفاح الحرب تكون لها رجال".





وقال حساب آخر، لعنه الله عليه وعلي كل من كان السبب في دمار سوريا والعراق، بينما قال آخر: الإسلام بريء منك يا ارهابي".

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وأدانت العديد من الدول الكبرى العدوان التركي على الأراضى السورية ، محذرة من العواقب وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وغالبية الدول الأوروبية.

وفى بيان لها مساء اليوم، أكدت الخارجية المصرية إدانتها الكاملة للعدوان التركي على سوريا، مشددة على رفض مصر التام للاعتداءات الصارخة وغير المقبولة على سيادة دولة عربية شقيقة. كما حذرت الخارجية فى بيانها من استغلال الظروف التى تمر بها الدولة السورية للقيام بتلك التجاوزات، بشكل يتنافى مع قواعد القانون الدولي.

ودعت مصر المجتمع الدولى ممثلاً فى مجلس الأمن للتصدى لهذا التطور البالغ الخطورة والذى يهدد الأمن والسلم الدوليين، ووقف أية مساعٍ تهدف إلى احتلال أراضٍ سورية أو إجراء "هندسة ديمغرافية" لتعديل التركيبة السكانية في شمال سوريا.