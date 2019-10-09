شكرا لقرائتكم خبر عن معارض تركى: أتحدى أى إخوانى ينطق بالحق وينتقد عدوان أردوغان على سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المعارض التركى تورغوت أوغلو أحد أعضاء حركة الخدمة أن جماعة الإخوان فى تركيا أبدت تأييداً كبيراً للديكتاتور العثمانى رجب طيب أردوغان فى عدوانه السافر على الأراضى السورية، وكان من الأولى دفاعهم عن الأراضى العربية.

وأضاف "أوغلو" فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" قائلا: "الإخوان مع اردوغان فى كل شىء حتى ولو عادى الدين الإسلامى فسيكونون أول من يؤيده"، مؤكداً أنه يتحدى أى إخوانى واحد يخرج وينتقد العملية العسكرية التركية فى سوريا بشكل علنى.

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وأدانت العديد من الدول الكبرى العدوان التركى على الأراضى السورية، محذرة من العواقب وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وغالبية الدول الأوروبية.

وفى بيان لها مساء اليوم، أكدت الخارجية المصرية إدانتها الكاملة للعدوان التركى على سوريا، مشددة على رفض مصر التام للاعتداءات الصارخة وغير المقبولة على سيادة دولة عربية شقيقة. كما حذرت الخارجية فى بيانها من استغلال الظروف التى تمر بها الدولة السورية للقيام بتلك التجاوزات، بشكل يتنافى مع قواعد القانون الدولى.

ودعت مصر المجتمع الدولى ممثلاً فى مجلس الأمن للتصدى لهذا التطور البالغ الخطورة والذى يهدد الأمن والسلم الدوليين، ووقف أية مساعٍ تهدف إلى احتلال أراضٍ سورية أو إجراء "هندسة ديمغرافية" لتعديل التركيبة السكانية فى شمال سوريا.