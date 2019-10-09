ترامب محذرا أردوغان: أمريكا لا تؤيد العدوان على سوريا..والهجوم "فكرة سيئة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تركيا اليوم ، الأربعاء من استمرار الهجوم على سوريا ، قائلا ، إن الهجوم "فكرة سيئة" لا تدعمها الولايات المتحدة ودعا أنقرة إلى حماية الأقليات الدينية. وذكر ترامب في بيان نشره البيت الأبيض أن "الولايات المتحدة لا تؤيد هذا الهجوم، وأوضحت صراحة لتركيا أن هذه العملية فكرة سيئة". وأضاف ترامب "تعهدت تركيا بحماية المدنيين وحماية الأقليات الدينية ومنها المسيحيون وضمان عدم حدوث أزمة إنسانية وسنلزمهم بهذا التعهد"

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